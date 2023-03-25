25 марта, 23:55Спорт
Боец Владислав Дацик нокаутировал бразильца Мондрагона в первую минуту боя
Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Российский боец Владислав Дацик нокаутировал бразильца Джеронимо Дос Сантоса в ходе второго турнира промоушена Ural Fighting Championship (Ural FC) в Самаре.
Спортсмен отправил соперника в нокаут на первой минуте боя. Соревнование прошло по правилам К-1 (кикбоксинга).
В следующем поединке Дацик встретится с американским бойцом Кевином Джонсоном.
Ранее стало известно, что российская спортсменка Анастасия Демурчян выиграла золотую медаль на женском чемпионате мира по боксу в весовой категории до 70 килограммов. Девушка обыграла соперницу из Австралии со счетом 5:0.
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