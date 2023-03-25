Боец Владислав Дацик нокаутировал бразильца Мондрагона в первую минуту боя

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Российский боец Владислав Дацик нокаутировал бразильца Джеронимо Дос Сантоса в ходе второго турнира промоушена Ural Fighting Championship (Ural FC) в Самаре.

Спортсмен отправил соперника в нокаут на первой минуте боя. Соревнование прошло по правилам К-1 (кикбоксинга).

В следующем поединке Дацик встретится с американским бойцом Кевином Джонсоном.

Ранее стало известно, что российская спортсменка Анастасия Демурчян выиграла золотую медаль на женском чемпионате мира по боксу в весовой категории до 70 килограммов. Девушка обыграла соперницу из Австралии со счетом 5:0.



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