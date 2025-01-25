Умер самый молодой игрок в истории "Манчестер Юнайтед" Дэвид Гаскелл

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Экс-вратарь английского ФК "Манчестер Юнайтед" Дэвид Гаскелл умер в возрасте 84 лет, передала пресс-служба команды.

"Дэйв Гаскелл оставил после себя не только замечательное спортивное наследие, но и непреходящий пример доброты, преданности и скромности. Его будет очень не хватать, но его будут с теплотой вспоминать все, кто имел честь знать его", – отметили в сообщении.

В заявлении семьи спортсмена отметили, что экс-голкипер ушел из жизни после тяжелой болезни.

Дэвид Гаскелл родился 5 октября 1940 в Англии. В возрасте 16 лет и 19 дней он дебютировал в основном составе "Манчестер Юнайтед" в матче за Суперкубок Англии против "Манчестер Сити" 24 октября 1956 года. Таким образом, экс-голкипер являлся самым молодым игроком клуба. В том матче он помог своей команде одержать победу со счетом 1:0 и завоевать трофей.

Кроме того, Гаскелл играл за "Манчестер Юнайтед" до 1968 года, став двукратным чемпионом Англии и обладателем Кубка Англии. Также он выступал за "Уиган" и "Рексем".