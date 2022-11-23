Скончался член сборной РФ по бобслею Максим Баньков

Фото: vk.com/Максим Баньков

Участник сборной команды России по бобслею Максим Баньков умер в возрасте 24 лет, сообщает сайт Федерации бобслея РФ.

В организации рассказали, что причиной ухода из жизни спортсмена стало тяжелое заболевание.

"Такую потерю трудно принять, с ней невозможно смириться. Федерация бобслея России выражает соболезнования родным и близким Максима, всем, кто его знал и любил. Скорбим вместе с вами", – говорится в сообщении.

В российской Федерации бобслея добавили, что команда запомнит Банькова честным и добрым человеком.

Спортсмен родился 27 февраля 1998 года.

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