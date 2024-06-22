Скончался бывший врач футбольного клуба "Спартак" Юрий Васильков

Фото: spartak.com

Бывший врач московского футбольного клуба "Спартак" Юрий Васильков скончался на 77-м году жизни после продолжительной болезни, сообщается на сайте клуба.

ФК "Спартак-Москва" выразил глубокие и искренние соболезнования родным и близким покойного.

"Многие поколения спартаковцев высоко ценили профессиональные качества Василькова, его доброту, отзывчивость и готовность в любую секунду прийти на помощь людям", – добавили в пресс-службе.

Васильков работал в "Спартаке" с 1983 по 1985, с 1989 по 2002 и с 2006 по 2008 годы. За эти периоды клуб десять раз выигрывал чемпионат России и трижды побеждал в кубке страны.