УЕФА может отстранить итальянский ФК "Ювентус" от еврокубков – СМИ

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Члены Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) могут принять решение об отстранении итальянского футбольного клуба Турина "Ювентус" от участия в еврокубках. Об этом информирует La Gazzetta dello Sport.

Такое решение УЕФА примут, если будут подтверждены факты нарушений в финансовой области. На данный момент в сторону команды организованы расследования.

До этого в прессе распространились данные, согласно которым во время пандемии COVID-19 футболистам клуба тайно поступали средства, однако представители "Ювентуса" подчеркивали, что сами спортсмены временно отказались от денег.

Утверждается, что клуб предоставил 17 игрокам порядка 60 миллионов евро. В СМИ говорится, что руководство "Старой сеньоры" (прозвище "Ювентуса". – Прим. ред.) договорилось со спортсменами о выплате больших сумм.

Ранее сообщалось, что ФИФА и УЕФА выдало предупреждение Украинской ассоциации футбола (УАФ) о возможном лишении членства в организациях. Такие меры появились из-за влияния третьих сторон на управление делами учреждения.

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