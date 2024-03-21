Россиянам рассказали, какие ошибки в фитнесе могут привести к травмам

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Физическая активность и регулярные тренировки стали в настоящее время трендом. Однако важно не просто включать в свой распорядок упражнения, но и выполнять их правильно. Фитнес-тренер Петр Морозов рассказал "Газете.ру" пять самых распространенных ошибок, которые люди допускают во время занятий спортом.

На первом месте оказалось неправильное распределение веса и положение тела.

"Яркий пример – выполнение планки на предплечьях. Часто здесь допускается ошибка распределения веса тела, когда опора идет только на локти, что негативно сказывается на суставах", – отметил Морозов.

Специалист отметил важность равномерной нагрузки для эффективного выполнения упражнений. По его словам, если во время стояния в планке не контролировать положение грудного отдела, мышцы кора не будут работать. Спортсменам необходимо включать в опору все предплечья и ладони.

Неверный выбор отправной точки для движения также является весьма распространенной ошибкой, продолжил специалист.

Она характерна при выполнении приседаний, когда начинается движение с колен, а не таза. Как указал эксперт, данная ошибка приводит к неправильной нагрузке на мышцы и недостаточной работе ягодиц. Чтобы этого не допустить, стоит уделить внимание началу движения отведением таза назад, это обеспечит правильную активацию ягодичных мышц. Также нужно следить, чтобы стопы были параллельны или слегка развернуты.

Другой из наиболее частых ошибок является неправильная подготовка при выполнении таких простых упражнений, как берпи.

"Несмотря на то что нередко это упражнение позиционируют как базовое или разминочное, на деле оно объединяет в себе сразу несколько элементов: приседания, планку, отжимания", – поделился Морозов.

Важно перед началом тренировки убедиться в том, что техника всех этих упражнений освоена идеально. Если же есть неуверенность, то стоит не спешить, а сосредоточиться на оттачивании каждого из вышеперечисленных навыков.

Следующая ошибка касается тренировки пресса. Как уточнил тренер, начинающие спортсмены часто неверно распределяют нагрузку и используют слишком большую амплитуду.

Тут стоит обратить внимание на то, как происходит выполнение упражнения. При скручивании люди зачастую полностью поднимаются из положения лежа и перегружают не те мышцы. Именно из-за этого, как заметил специалист, появляются боли в разных частях тела. Для получения желаемого результата стоит слегка подкрутить таз, а руки при этом держать за головой. Поднимать следует только голову и верхнюю часть туловища.

Пятая и самая страшная, по мнению Морозова, ошибка – желание достигнуть цели во что бы то ни стало.

"Отличный пример – шпагат. Желанный многими, он "требует" от тазобедренных суставов амплитуды движений, на которую они изначально не рассчитаны у большинства людей. Вот почему пассивная растяжка "на шпагат" может привести к риску травм и износу суставов", – рассказал тренер.

Вместо того чтобы изнашивать свое тело, нужно подходить к тренировкам разумно и безопасно, сосредоточиться на развитии здоровой гибкости и функциональности суставов. Если работать в динамике, то можно не только получить желаемый результат, но и избежать ненужных рисков.

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