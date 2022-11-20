Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Узбекистана

Фото: телеграм-канал "Сборная России по футболу"

Товарищеский матч между футбольными сборными России и Узбекистана завершился со счетом 0:0.

Безголевой матч, который прошел на стадионе "Пахтакор" в Ташкенте, стал первым в составе российской национальной команды для 21-летнего полузащитника московского "Спартака" Руслана Литвинова. Игрок вышел на поле в стартовом составе.

Кроме того, на 69-й минуте матча травму получил защитник "Ростова" Александр Сильянов. Футболист не смог покинуть поле самостоятельно, в связи с чем ему потребовалась помощь медиков. Вместо Сильянова игру в составе сборной России продолжил полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук.

Ранее, 17 ноября, российская сборная сыграла в Душанбе с командой Таджикистана. Матч также завершился со счетом 0:0. На старте первого тайма травму получил голкипер "Ростова" Сергей Песьяков, для него игра стала дебютной в составе сборной. Вместо него на поле вышел Антон Шунин из "Динамо".

Сборная России пропустит ЧМ-2022 из-за отстранения страны от всех действующих турниров.

Вместо российской национальной команды в финал отборочного турнира вышла Польша, которая в стыковых матчах обыграла национальную команду Швеции.

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