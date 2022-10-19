Тарасова оценила вероятность пожизненного отстранения российских спортсменов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила возможность пожизненного отстранения российских спортсменов от участия в международных соревнованиях в беседе с "Матч ТВ".

По словам Тарасовой, подобное является идиотизмом.

"Думаю, ограничения только на этот год. Навсегда запретить российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях? Я про это не думаю, у меня же есть голова на плечах", – сообщила она.

Ранее глава Национального олимпийского комитета Дании Ханс Наторп заявил, что он против участия российских и белорусских спортсменов в Генассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов. Его мнение не поддержал глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов предположил, что у руководителей МОК "не хватает мужества" аннулировать санкции в отношении российских спортсменов. Он добавил, что подобные обстоятельства вызывают у него чувство сожаления.



Глава МОК рассказал об условии, при котором россияне смогут выступить на соревнованиях

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