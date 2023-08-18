Поздняков прокомментировал молчание МОК в вопросе допуска россиян к соревнованиям

Фото: Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Молчание Международного олимпийского комитета (МОК) в вопросах допуска спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям разрушает объединяющую миссию спорта. Об этом глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков написал в своем телеграм-канале.

По его словам, в последнее время можно регулярно услышать высказывания зарубежных спортивных и политических деятелей на тему допуска российских и белорусских спортсменов к участию в международных состязаниях и Олимпиаде 2024 года.

При этом, подчеркнул Поздняков, многие из них, особенно со стороны чиновников с Украины, лишены последовательности и иногда напоминают "бред сумасшедшего".

"То бойкот объявят, то запретят своим же спортсменам участвовать, то участвуют, но при каких-то условиях, то грезят созданием антироссийской коалиции", – объяснил мужчина.

По мнению Позднякова, отсутствие реакции на это у МОК является молчаливым одобрением. Из-за этого организация уходит от спорта и его миссии объединения, которая всегда была "призвана служить делу мира и взаимопонимания", заключил он.

Ранее Поздняков заявил, что руководство МОК стало действовать в интересах украинских спортсменов. Олимпизм, обратил внимание он, делают инструментом, который управляется извне в интересах геополитического заказа.

До этого отмечалось, что решение об участии российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде 2024 года будет принято не раньше сентября.

Поздняков заявил, что МОК следует поторопиться и исправить ситуацию с допуском россиян