Тренер посоветовала совмещать ходьбу с прослушиванием подкастов

Фото: depositphotos/tomwang

Тренер Рэйчел Макферсон рассказала, что прослушивание подкастов во время ходьбы сделает прогулку приятнее. По мнению Макферсон, ходьба является одним из самых доступных способов похудеть. Об этом сообщает "Лента.ру".

По словам тренера, прослушивание подкастов поможет регулярно гулять и не забросить полезную привычку. Макферсон отметила, что прослушивание аудиокниг повышает вероятность регулярных занятий ходьбой на 10–14 процентов. Эти цифры она взяла из исследования, опубликованного в журнале Organizational Behavior and Human Decision Processes в 2020 году.

Для разнообразия тренировок Макферсон предложила менять темп ходьбы и длительность. Можно чередовать короткие прогулки быстром шагом с длинной прогулкой медленным шагом. Она отметила важность увеличения количества шагов, так как организм адаптируется к нагрузке и тренировка перестает приносить результат. Тренер также посоветовала несколько раз в неделю проходить маршрут с горками для увеличения мышечной активности, улучшения работы сердечно-сосудистой системы и большего сжигания калорий.

"По данным Американского колледжа спортивной медицины, увеличение наклона даже на один процент позволяет человеку весом около 70 килограммов сжигать примерно на 10 калорий больше каждые два километра", – рассказала эксперт.

Макферсон отметила, что последовательность и постоянство прогулок важна для похудения. Даже в плохую погоду не стоит бросать тренировки, добавила эксперт. Для большего комфорта женщина посоветовала выбирать одежду по погоде и заменять прогулки по улице на хождения вокруг дома.

Ранее сообщалось, что психолог Галина Руснак посоветовала при желании похудеть поставить конкретную цель для ее достижения. Руснак отметила, что надо перестать обижаться на людей, найти эмоции, не связанные с едой, а также определить вес, который человек хочет достичь.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!