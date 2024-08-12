Скончался экс-президент Федерации фигурного катания на коньках РФ Писеев

Фото: ТАСС/Елена Никитченко

Умер экс-президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев, сообщает News.ru со ссылкой на ФФККР.

Заслуженный тренер СССР ушел из жизни в возрасте 82 лет. Он боролся с тяжелой болезнью.

Писеев родился 26 сентября 1941 года в Волоколамске, а фигурным катанием начал заниматься в 1950 году. Он дошел до кандидата в мастера спорта, но из-за травмы завершил карьеру. Тогда по совету тренера Писеев занялся организационной работой, после чего стал старшим тренером на стадионе "Юных пионеров", а затем старшим тренером команды Москвы.

В 1967 году Писеева избрали ответственным секретарем федерации фигурного катания. Возглавлял ФФККР он с 1989 по 2010 год.