Австралийка Халл побила мировой рекорд в беге на дистанции 2 тысячи метров в Монако

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Спортсменка из Австралии Джессика Халл установила мировой рекорд в беге на дистанции 2 тысячи метров во время турнира в Монако.

Австралийка участвовала в одном из этапов Бриллиантовой лиги, где продемонстрировала результат 5 минут 19,70 секунды.

До этого рекорд принадлежал Франсин Нийонсаба из Бурунди, которая в сентябре 2021 года установила результат, составляющий 5 минут 21,56 секунды.

Недавно кенийская легкоатлетка Фейт Кипьегон установила новый мировой рекорд в беге на дистанции в 1 500 метров. Спортсменка показала достижение на этапе "Бриллиантовой лиги" в Париже, преодолев дистанцию за 3 минуты 49,04 секунды. Предыдущий рекорд также принадлежал ей. Он составлял 3 минуты 49,11 секунды.

Девушка является трехкратной чемпионкой мира (2017, 2022, 2023) и двукратной победительницей Олимпийских игр (2016, 2021) в беге на 1 500 метров.

