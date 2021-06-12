Евро-2020. Прямой эфир из фан-зоны в "Лужниках"

Прямой репортаж из фан-зоны в "Лужниках" ведут спортивный обозреватель Москвы 24 Захар Акопов и экоблогер Москвы 24 Борис Лорер.
Также ожидаются включения из Санкт-Петербурга, где общаться с фанатами будет корреспондент Вера Морозова.
Фан-зона в "Лужниках" для просмотра матчей Евро-2020 будет работать до 11 июля. На стадионе установлены специальные большие экраны, сцена для выступления артистов и фуд-траки. Пройти к своим местам можно со стороны центральной площади "Лужников".
Увидеть трансляцию матча может любой желающий, для этого нужно зарегистрироваться и получить бесплатный билет на официальном сайте. На одну электронную почту высылается только один взрослый и один детский билет. Действует он в течение всего выбранного дня. Кроме входного билета, при себе необходимо иметь удостоверение личности.
На мероприятие допускаются дети старше 6 лет в сопровождении взрослых. Лица старше 14 лет могут посетить фан-зону самостоятельно.
На стадионе соблюдаются меры безопасности, в том числе санитарные. На входе посетителям измеряют температуру. Болельщики должны помнить о социальной дистанции, а также носить маски и одноразовые перчатки.
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