Винер поддержала предложение Олимпийского совета Азии по допуску россиян на турниры

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, советский и российский тренер Ирина Винер высказала положительное мнение о предложении Олимпийского совета Азии (ОСА), связанного с допуском россиян к участию в собственных турнирах.

"Мы с огромным воодушевлением приняли решение Азии и будем с удовольствием с ними сотрудничать", – цитирует Винер РБК.

По ее словам, совместная работа России и Азии в спортивном направлении позволит региону взять верх над Европой.

Ранее исполняющий обязанности президента OCA Рандхир Сингх в ходе выступления на олимпийском саммите сообщил, что Азия не имеет причин для соблюдения защитных мер по отношению к спортсменам из РФ и Белоруссии. При этом он подчеркнул, что действующие санкции должны соблюдаться.

Инициативу поддержали представители международных федераций. В итоге члены саммита пришли к выводу, что каждая организация должна самостоятельно оценить, насколько адекватны причины для сохранения защитных мер.



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