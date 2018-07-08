Хорватский футбольный союз сделал заявление после инцидента с Видой

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В Хорватском футбольном союзе (HNS) призвали игроков сборной воздержаться от любых поступков и высказываний, которые могут быть восприняты как политические. Такое заявление было опубликовано на сайте организации.

Как сказано в заявлении, "эти слова были связаны исключительно с многочисленной поддержкой, полученной из Украины, с которой Виду и Вукоевича многое связывает в клубной карьере". В Союзе также заверили, что Вида, Вукоевич и другие представители команды предупреждены о необходимости быть осмотрительными с высказываниями, которые можно интерпретировать "в политическом контексте".

Ранее сообщалось, что FIFA оценит поведение Домагоя Виды и тренера команды Огнена Вукоевича после игры со сборной Росиии. В Сети появились кадры, на которых Вида кричит "Слава Украине", а Вукоевич говорит, что посвящает победу Украине. В результате FIFA вынесла Виде предупреждение.

7 июля в Сочи сборная Хорватии в серии пенальти обыграла команду России в матче 1/4 финала чемпионата мира. Следующим соперником Хорватии станет сборная Англии.