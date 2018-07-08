FIFA оценит выкрики хорвата Виды после игры с россиянами

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
Международная федерация футбола изучает поведение хорвата Домагоя Виды и тренера команды Огнена Вукоевича после игры со сборной Росиии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя организации.
Ранее в YouTube была опубликована видеозапись, на которой Вида в раздевалке кричит "Слава Украине". На этой же записи Вукоевич говорит, что посвящает победу сборной Хорватии Украине. Вукоевич напомнил, что выступал за киевское "Динамо" в 2008–2015 годах, а Вида – в 2013–2018 годах.
В FIFA заявили, что сейчас обрабатывают отчеты с матча и разбирают потенциальные доказательства.
7 июля хорватские футболисты победили россиян в матче чемпионата мира по футболу, игра прошла на стадионе "Фишт" в Сочи и закончилась со счетом 2:2, а по итогам серии пенальти – 3:4.
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