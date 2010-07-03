Муфтий Москвы прокомментировал слова Макгрегора о жене Нурмагомедова

Глава Духовного собрания мусульман России, муфтий Альбир Крганов в интервью Москве 24 прокомментировал высказывание бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора о жене российского спортсмена Хабиба Нурмагомедова. Ирландец сравнил ее, прикрывающую лицо хиджабом, с полотенцем.
"Мир спорта очень большой. Нельзя путать его и религиозные убеждения человека. Возможно, такими перепалками спортсмены делают друг другу рекламу, но религиозные убеждения увязывать в это неправильно, я считаю", – сказал он.
Крганов также добавил, что Нурмагомедову в такой ситуации надо "постараться быть выше провокаций", его ответы "должны быть достойны верующего человека, мусульманина". При этом Макгрегор, по его словам, пытается что-то доказывать вне ринга.
Если ты себя считаешь мужчиной, что ты такой боец. Но вместо того, чтобы на ринге это доказать, пытаешься коснуться окружения – женщин, детей, родителей, то это, я считаю, очень низко.
Альбир Крганов
глава Духовного собрания мусульман России, муфтий Москвы
Ранее Макгрегор дважды оскорбил российского спортсмена Хабиба Нурмагомедова. Сначала ирландец назвал своего бывшего соперника "крысой".
Затем он сравнил жену Нурмагомедова, прикрывающую лицо хиджабом, с полотенцем. "Твоя жена – полотенце, приятель", – написал Макгрегор в Twitter. Позже твит был удален, но затем спортсмен написал другое: "Сюжетный поворот: под полотенцем козел".
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