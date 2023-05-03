Олимпийская чемпионка по легкой атлетике Тори Боуи скончалась в возрасте 32 лет

Фото: AP Photo/Alastair Grant

Американская легкоатлетка, олимпийская чемпионка Тори Боуи скончалась на 33-м году жизни. Об этом в своем Twitter сообщило агентство Icon Management.

"Мы вынуждены сообщить очень печальную новость – Тори Боуи скончалась. Мы потеряли клиента, дорогого друга, дочь и сестру. Тори была чемпионом, лучиком света, который сиял так ярко", – говорится в сообщении.

Причина смерти спортсменки не называется.

На Олимпийских играх 2016 года в Бразилии Боуи завоевала сразу три медали: золотую – в эстафете 4x100 метров, серебряную – в беге на 100 метров, бронзовую – в беге на 200 метров. Она также являлась чемпионкой США и чемпионкой мира. С лета прошлого года Боуи не участвовала в каких-либо соревнованиях.

