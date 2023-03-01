Умер рекордсмен по забитым голам на одном ЧМ по футболу Жюст Фонтен

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Бывший футболист сборной Франции Жюст Фонтен, установивший непревзойденный рекорд по количеству забитых голов на одном чемпионате мира, скончался на 90-м году жизни. Об этом сообщает AFP со ссылкой на родных легендарного нападающего.

Причины и обстоятельства смерти Фонтена не уточняются.

Жюст Фонтен родился в 1933 году. С 1953 по 1960 год футболист выступал за сборную Франции. На чемпионате мира 1958 года в Швеции, на котором Франция завоевала бронзу, Фонтен отметился 13 забитыми голами. Этот рекорд до сих пор не смог побить ни один футболист.

Всего за сборную Фонтен сыграл 21 матч и забил 30 голов.

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