Театр имени Маяковского подал иск к актеру Александру Макогону

Фото: кадр из фильма "Погоня за тремя зайцами"; режиссер – Алексей Праздников; производство – Приор Продакшн

Замоскворецкий районный суд Москвы принял к производству иск Театра имени Маяковского к актеру Александру Макогону. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции столицы.

Истец требует признать утратившим право пользования жилым помещением и пройти процедуру снятия с регистрационного учета. Подготовка к судебному разбирательству назначена на 13 июня.

Актер Александр Макогон известен ролями в фильмах "Ищейка", "Лишний", "Три лани на алмазной тропе" и других.

Ранее стало известно, что актер Павел Прилучный задолжал почти 60 тысяч рублей долга за ЖКУ компании Мосэнергосбыт. Компания подала к актеру иск в суд. Речь шла о жилплощади, которая находится в городском округе Истра.

