Продюсер Пригожин призвал разрешить скучающему по России Моргенштерну вернуться

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин (Моргенштерн признан в России иноагентом)

Продюсер Иосиф Пригожин призвал разрешить скучающему по России рэперу Алишеру Моргенштерну (признан в России иностранным агентом) вернуться, сообщает телеканал "360".

"Кто-то думал, что маркетинг, который делают в других странах, вот эта замануха... У них на Западе, куда он поехал, обертка шикарная, а у нас конфета вкуснее", – этими словами Пригожин объяснил ошибку рэп-исполнителя.

Продюсер заявил, что каждый, кто покинул страну, сделал это по своим причинам. Российские звезды заинтересовались качественным маркетингом Запада, считает Пригожин. Он заметил, что маркетингу важно объединять две составляющие – "обертку" и "конфету", это пойдет на пользу российскому шоу-бизнесу.

"Вот это заманивает. А когда ты пожил в успехе, красоте, с признанием, а потом отказываешься от этого и едешь куда-то, тебе кажется, что ты где-то кому-то нужен, то это ошибочно. Эти ошибки совершают многие", – сказал Пригожин.

Пригожин призвал не запрещать возвращаться в Россию тем, кто на это настроен. При этом для продюсера не стало удивлением, что Моргенштерн начал скучать по родине. Пригожин подчеркнул, что каждый может ошибиться.

"Мы же добрые люди, всем должны давать шанс на исправление. Человек не робот. Компьютеры зависают, а человек более уязвимый и более тонкое существо, тоже имеет право на сбои, ошибки", – пояснил Пригожин.

Немногим ранее Моргенштерн признался на своем YouTube-канале, что пожалел об эмиграции в США. Исполнитель заявил, что ему не нравится в Штатах, и ему не хотелось бы там жить.

Моргенштерн добавил, что хотел бы вновь вернуться в российские чарты. Он выразил надежду, что за время эмиграции не потерял связи с россиянами, для которых он хотел бы снова делать песни.

После начала СВО Моргенштерн осудил спецоперацию и улетел за границу. 6 мая 2022 года министерство юстиции РФ включило исполнителя в реестр физлиц-иноагентов.

Из материалов ведомства следует, что Моргенштерн получал финансирование от израильской компании Yoola Labs Ltd в том числе за посты в телеграм-канале "Не Моргенштерн".



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