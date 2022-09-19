Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Телеканал Москва 24 покажет концерт рок-группы "Чиж & Со". Выступление состоится в рамках проекта "Музыка на воде".

Среди хитов музыкантов – "Фантом", Hoochie Coochie Man, "Полонез", "Вечная молодость" и другие.

Концерт можно будет посмотреть на сайте и в официальном сообществе Москвы 24 в соцсети "ВКонтакте" 23 сентября в 20:00.

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