Карину Нигай призвали проверить на уклонение от уплаты налогов

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/karina_nigay

Участники общественного движения "Ветераны России" призвали проверить блогера Карину Нигай на предмет неуплаты налогов. Об этом сообщает Life.ru.

Соответствующее заявление общественники направили в Генпрокуратуру и СК РФ после анонса Нигай нового марафона.

Стилист заявила, что будет проводить встречи курса по "жизни вашей мечты" у себя дома в Москве. При этом у нее, по данным издания, нет своей недвижимости в столице, девушка прописана в Томске. Ценник марафона варьируется от 1 до 1,5 миллиона рублей.

Ранее блогеру Елене Блиновской было предъявлено обвинение в неуплате 918 миллионов рублей налогов. По статье об уклонении от уплаты налогов ей грозит до трех лет лишения свободы, однако законом предусматривается, что если человек впервые совершил такое преступление, он освобождается от уголовной ответственности при полном погашении суммы неуплаченных налогов и пени, а также при оплате штрафа, размер которого устанавливает Налоговый кодекс.

До этого Валерия и Артем Чекалины стали фигурантами уголовного дела о неуплате налогов на сумму более 300 миллионов рублей. Согласно версии следствия, блогерша использовала упрощенную схему налогообложения с годовым доходом более 150 миллионов рублей.