Джим Керри прокомментировал запрет на въезд в Россию

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Канадско-американский актер Джим Керри иронично высказался о запрете РФ на въезд в страну, сообщает "Газета.ру".

"Боюсь, случилось самое худшее. Нам запретили въезд в Россию… но проблемы 100 канадцев в этом сумасшедшем мире – пустяки! У нас всегда будет Париж", – отметил Керри.

Так он прокомментировал высказывание писательницы Маргарет Этвуд (автор романа "Рассказ служанки". – Прим. ред.), которая также подпала под российские ограничения.

Она иронично заявила, что вместе с Керри они хотели провести "озорной отдых в Москве" в выходные. Но, отметила Этвуд, вместо этого им придется посетить Киев.

Ранее министерство иностранных дел РФ объявило о санкциях в отношении 100 граждан Канады. В черный список попали Джим Керри, Маргарет Этвуд и другие. Уточнялось, что ограничения были введены в качестве ответной меры на действия Оттавы.

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