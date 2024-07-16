Шэннен Доэрти завершила бракоразводный процесс за день до смерти

Фото: AP Photo/Peter Kramer

Актриса Шэннен Доэрти завершила бракоразводный процесс с Куртом Исваринко за день до смерти. Документы о разводе были подписаны 12 июля, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Стороны договорились о разделе имущества и отказались от взаимных финансовых претензий. Сама актриса утверждала, что Исваринко затягивал развод, чтобы избежать выплаты алиментов.

Их брак продлился 14 лет и распался после того, как Доэрти перед сложной операцией узнала об измене супруга. Кроме того, он использовал семейные средства для личных нужд, отказываясь оплачивать дорогостоящее лечение актрисы.

Доэрти завещала похоронить ее с прахом любимой собаки и отца. Актриса рассказала об этом за несколько месяцев до смерти.

"Я хочу, чтобы мои останки были смешаны с прахом моей собаки и прахом моего отца. Хочу, чтобы меня кремировали, а не хоронили", – приводит ее слова телеканал "360".

Актриса пожелала, чтобы ее прах развеяли в Малибу или использовали для посадки дерева.

Шэннен Доэрти, известная по ролям Бренды в сериале "Беверли-Хиллз, 90210" и Прю в "Зачарованных", ушла из жизни 13 июля в возрасте 53 лет после многолетней борьбы с раком молочной железы.

Впервые онкология была диагностирована у актрисы в 2015 году. Спустя два года рак перетек в ремиссию, а в 2020 Доэрти рассказала о рецидиве.