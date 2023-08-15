ГИБДД наказала инспекторов, доставивших с мигалками певицу Анет Сай в аэропорт

Фото: vk.com/Анет Сай

В Волгограде назначили дисциплинарное наказание инспекторам ГИБДД, которые на патрульной машине ДПС с мигалками доставили в аэропорт певицу Анет Сай (Анна Сайдалиева). Об этом сказано в письме УМВД РФ по региону на имя главы Национального автомобильного союза (НАС) Антона Шапарина, которое передает "Газета.ру".

"Была проведена служебная проверка, по итогам которой ряд должностных лиц были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", – написано в ответе ведомства правозащитнику.

Какое конкретно наказание было назначено инспекторам, не разглашается.

Ранее в соцсетях опубликовали ролик, в котором певица Анет Сай сообщила, что ее на машине ДПС довезут без пробок до аэропорта после выступления в Волгограде. Сама блогер на видео показала, как в салоне патрульного автомобиля надела фуражку одного из инспекторов. Спустя некоторое время Национальный автомобильный союз пожаловался в МВД и Генпрокуратуру РФ и потребовал организовать проверку в отношении сотрудников ГИБДД, которые, по его словам, злоупотребили своим служебным положением, доставив звезду до аэропорта.

Позже Анет Сай попросила прощения за размещенные кадры и отметила, что "не хотела доставить неудобства людям, которые помогли ей в этой ситуации".

Сотрудники ДПС с мигалками прокатили по Волгограду певицу Анет Сай