Певицу Анет Сай не накажут за поездку на машине ГИБДД в полицейской фуражке

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Певицу Анет Сай (Анну Сайдалиеву) не привлекут к ответственности за поездку на патрульном автомобиле ГИБДД в полицейской фуражке после концерта в Волгограде. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на вице-президента "Национального автомобильного союза" (НАС) Антона Шапарина, который обратился к главе МВД и генеральному прокурору с просьбой проверить действия полицейских и Сай.

Полиция Волгоградской области не нашла оснований для привлечения девушки к ответственности по статье 17.12 КоАП РФ ("Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов), так как состав подобного правонарушения формируется только при ношении комплекта одежды и обуви со знаками различия и символикой правоохранительных органов, уточнили в ГУ МВД по Волгоградской области.

По информации ведомства, сотрудники внутренних органов, причастные к инциденту, привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Других подобных случаев не выявлено.

"УМВД по Волгоградской области трактует действия певицы Анет Сай исключительно в контексте ношения форменного головного убора полицейского. Однако мы считаем, что ее действия можно было бы рассмотреть в контексте статьи КоАП "Мелкое хулиганство", – заявил Шапарин.

В начале июля девушка опубликовала в соцсетях видео, на котором объезжает дорожные заторы по пути в аэропорт в машине ДПС. Таким образом, отметила исполнительница, ей удалось успеть на рейс. После этого управление МВД по Волгоградской области организовало проверку.

Сотрудники ДПС с мигалками прокатили по Волгограду певицу Анет Сай