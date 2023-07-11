Адвокат Чекалиной опроверг сообщения об отводе следователя по делу против стилиста

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Уголовное дело, возбужденное в отношении стилиста Эльвиры Янковской, обвиняемой в мошенничестве и продаже поддельных брендовых вещей, было передано для расследования в полицию Восточного административного округа (ВАО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Михаила Мушаилова.

Он отметил, что решение о передаче дела связано с количеством эпизодов в нем, а не с отводом следователя, который занимался им. Потерпевшей по делу проходит блогер Валерия Чекалина.

Адвокат, защищающий интересы Чекалиной, добавил, что изначально уголовное дело расследовали в Перово, так как большинство ненастоящих брендовых вещей передавались и находились именно там.

"Уголовное дело было изъято прокуратурой ВАО для дальнейшего расследования не из-за того, что кого-то отстранили", – сказал он.

Сумма ущерба по данному делу составляет десятки миллионов рублей, подчеркнул Мушаилов.

"Вопрос аффилированности экспертной организации вообще не обсуждался нигде, а вопрос территориальности не исключает преступности", – резюмировал адвокат.

Отмечается, что в ряде телеграм-каналов была распространена информация, согласно которой следователь по этому делу был заподозрен в сговоре с адвокатам, в связи с чем он был отстранен.

Ранее Мушаилов опровергал сообщения о его наказании за сфальсифицированное уголовное дело против стилиста Янковской.

В Сети появлялась информация, что Чекалина поручила адвокату сфальсифицировать дело, он согласился и написал жалобу на Янковскую от лица другой девушки, которая тоже пострадала от действий стилиста. Однако адвокат подчеркнул, что ему никаких документов на этот счет не поступало.

В начале марта блогеры Валерия Чекалина и ее супруг Артем стали фигурантами уголовного дела о неуплате налогов на сумму более 300 миллионов рублей.

По версии следствия, девушка использовала упрощенную схему налогообложения, годовой доход которой не должен превысить сумму в 150 миллионов рублей.

Было возбуждено уголовное дело, Чекалиных обвинили в отмывании денежных средств в особо крупном размере. Следователи установили, что им удалось легализовать более 130 миллионов рублей в апреле 2022 года, на которые они приобрели валюту США.



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