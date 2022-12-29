Состояние Бенедикта XVI остается очень серьезным – СМИ

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Состояние 95-летнего Папы Римского Бенедикта XVI, находящегося на покое, остается очень серьезным, он под наблюдением врачей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированные источники.

"Состояние почетного папы остается очень серьезным. Он находится под постоянным медицинским контролем", – сообщили источники.

Бенедикт XVI занимал Апостольский престол с 2005 года по 2013 год. На консистории 11 февраля 2013 года он объявил о своем решении отречься от престола.

В июне 2020 года стало известно, что Бенедикт XVI серьезно заболел. Также отмечалось, что он составил духовное завещание. Бенедикт XVI желает быть захороненным в бывшей гробнице Святого Иоанна Павла II в крипте под собором Святого Петра.



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