Папа Римский освятил икону Богородицы для Москвы

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Папа Римский Франциск освятил список римской иконы Богоматери Salus Populi Romani (на латыни – "Покров римского народа") для архиепархии Божией Матери в Москве, сообщает РИА Новости.

По преданию, икона, которая почитается католиками как чудотворная, написана самим апостолом Лукой.

Мероприятие состоялось 25 октября. На нем присутствовали архиепископ Павел Пецци, ординарий епархии святого Климента в Саратове епископ Клеменс Пиккель, который в данный момент находится в Риме, и монс. Роландас Макрицкас, недавно назначенный кардиналом и коадъютором Папской Базилики Санта-Мария-Маджоре, где постоянно хранится этот образ Пресвятой Богородицы.

Все церкви, в которых будет пребывать икона, на время ее пребывания станут местом паломничеств.

12 сентября Папа Римский Франциск назначил генсека Конференции католических епископов России (ККЕР) Штефана Липке вспомогательным епископом епархии в Новосибирске. Помимо этого, ему вверили титулярный престол Арены.

Липке родился в 1975 году в немецком Эссене. После обучения в университете и высшей духовной семинарии он поступил в Папский Григорианский университет в Риме. В 2002 году рукоположен в священники. С 2011 года он служил в епархии Новосибирска, в том числе в Католической гимназии и приходе Томска.