Скончался глава Координационного центра мусульман Северного Кавказа

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Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМ СК), муфтий Карачаево-Черкесской Республики Исмаил Бердиев скончался вечером 5 августа на 71-м году жизни. Об этом сообщил муфтий Северной Осетии Хаджимурат Гацалов.

"Председатель КЦМ СК муфтий Исмаил Бердиев скончался в понедельник вечером", – приводит его слова РИА Новости.

Гацалов выразил соболезнования родным и близким Бердиева, назвав его уважаемым и авторитетнейшим религиозным деятелем России.

Свои соболезнования в связи с кончиной Бердиева также выразил муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев. Он рассказал, что Бердиев посвятил всю свою жизнь служению исламу и укреплению межрелигиозного диалога. Абдулаев подчеркнул, что Бердиев был мудрым, добрым и духовным человеком, что снискало ему глубокое уважение и почтение среди мусульман Северного Кавказа и всей России.

Бердиев был первым муфтием Карачаево-Черкесии и руководил религиозным управлением республики с 1991 года. С 2003 года он возглавлял КЦМ СК, объединяющий мусульман округа, а также Адыгеи, Калмыкии и Краснодарского края.

Причиной смерти Бердиева стала болезнь. Похороны муфтия состоятся 6 августа в селе Первомайском Малокарачаевского района КЧР.