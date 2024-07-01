Муфтият Дагестана решил запретить ношение никаба

Фото: телеграм-канал "Администрация Главы РД"

В Дагестане планируется принять фетву (богословско-правовое заключение) о запрете ношения никаба, заявил муфтий региона Ахмед Абдулаев.

"Сегодня вечером (1 июля. – Прим. ред.) или завтра (2 июля. – Прим. ред.), на днях, фетва будет, решение шариатское о запрете", – цитирует его РИА Новости.

Абдулаев рассказал, что если мужчина не хочет показывать лицо своей жены, то "пусть держит ее дома". Отмена фетвы не планируется до тех пор, пока в республике не установится спокойствие, заключил муфтий.

Ранее о запрете никабов в РФ высказался советник президента РФ Валерий Фадеев. Такое ограничение есть в некоторых странах Центральной Азии. По словам главного имама Московской соборной мечети Ильдара Аляутдинова, подобный запрет может вызвать новые очаги напряжения в обществе.

Однако глава Дагестана Сергей Меликов выступил против ношения никаба, так как эта одежда несвойственна для кавказских народов и дает возможность мужчинам скрываться за платками, а женщинам – проносить запрещенные предметы.

