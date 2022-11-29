Газоснабжение Крыма приостановят на три дня – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Поставки газа в Крым с Краснодарского края хотят приостановить на три дня с вечера вторника, 29 ноября. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на инсайдеров.

Прокачку поставят на паузу для крупнейших электростанций региона. Отмечается, что розничные потребители не понесут потери в связи с этим.

По словам источников, причины остановки газоснабжения кроются в технических мероприятиях. Специалисты проведут врезку в газопровод компрессорной станции для того, чтобы увеличить давление газа в трубе.

Кроме того, крупный потребитель газа в Крыму "Технопромэкспорт", владеющий газовыми электростанциями на полуострове, рассказал, что газоснабжающая организация уже проинформировала их о приостановке прокачки.

"На работе станций это никак не скажется. Оборудование электростанций предназначено для работы на аварийном жидком топливе в случае прекращения подачи основного топлива", – поделились в компании.

На полуострове газ в дефиците, собственная добыча достаточно мала. Между тем в июне по трем буровым платформам "Черноморнефтегаза" были совершены нападения. Глава Крыма Сергей Аксенов уточнил, что один из самых сильных ударов был нанесен по первой буровой вышке.

В Крыму подтвердили обстрел платформы "Черноморнефтегаза"

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