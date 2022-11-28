Власти Курской области оценили вручение полотенец матерям погибших в СВО бойцам

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Глава администрации Льговского района Сергей Коростелев, который подарил в честь Дня матери полотенца и открытки матерям погибших в ходе спецоперации бойцов, должен сделать выводы и не допускать в будущем дискредитирующих власть поступков. Об этом сообщает "Подъем" со ссылкой на пресс-службу губернатора Курской области.

Там назвали произошедшее примером несоблюдения морально-этических норм. Отмечается, что Коростелев может и имел положительные побуждения, однако эта инициатива достигла противоположного эффекта.

"Негодование людей оправдано. Такое халатное отношение к людям, пережившим невосполнимую утрату, недопустимо", – отметили в пресс-службе.

Представители областной администрации намерены в ближайшее встретиться с матерями участников СВО из Льговского района.

Ранее сенатор от Ханты-Мансийского автономного округа Эдуард Исаков заявил, что военный, которому ампутировали ноги до колен, будет бегать. Он пояснил, что вместе с бойцами в палате находились родные, которые спрашивали, будут ли видны протезы под одеждой.

В ответ же Исаков ответил, что современные протезы позволяют полноценно ходить и, если сохранено колено, даже бегать. Сенатор заключил, что вырывание из контекста его слов – заслуга "грязных пиарщиков из недружественных стран".



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