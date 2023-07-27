БПЛА самолетного типа обнаружили в Верхнехавском районе Воронежской области

Фото: телеграм-канал Mash

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа обнаружили в частном подворье в Верхнехавском районе Воронежской области. Об этом правительство региона сообщило в своем телеграм-канале.

По предварительной информации, никто не пострадал. Отмечается, что место падения оцепили.

Ранее пограничники нейтрализовали украинский FPV-дрон при помощи средств радиоэлектронной борьбы в Курской области. При ударе о землю беспилотник взорвался. Тем не менее никто не пострадал, разрушений также не последовало.

До этого в районе села Калинино Яковлевского района Белгородской области нашли авиабомбу ФАБ-500. В результате происшествия разрушений не было, информации о пострадавших не поступало.

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