Свердловский губернатор отменил указ о проведении Универсиады в Екатеринбурге в 2023 году

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отменил действие указа об организации и проведении в Екатеринбурге международных соревнований для студентов – Универсиады 2023 года. Об этом сообщается на портале правовой информации региона.

"Постановляю признать утратившим силу указ губернатора Свердловской области "О подготовке и проведении XXXII Всемирной летней Универсиады 2023 года в городе Екатеринбурге" с изменениями, внесенными [иными] указами губернатора Свердловской области", – следует из документа.

В апреле 2022 года Международная федерация университетского спорта (FISU) изменила место проведения Универсиады 2023 года с Екатеринбурга на другое место. Решение было принято на дистанционном заседании комитета организации. Соревнования среди студентов должны были состояться с 7 по 19 августа.



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