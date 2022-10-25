17:02Регионы
Названы районы, в которые будут эвакуировать петербуржцев в случае ЧС
Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
Названы районы, в которые будут эвакуировать жителей Санкт-Петербурга в случае чрезвычайной ситуации. Соответствующее постановление опубликовало правительство города на своем сайте.
В список безопасных районов, куда будут в случае необходимости эвакуированы жители, попали:
- Выборгский;
- Курортный;
- Красносельский;
- Колпинский;
- Приморский;
- Пушкинский;
- Петродворцовый.
Согласно документу, руководителям администраций перечисленных районов было дано поручение довести информацию до управляющих всех предприятий, которые находятся на подведомственной территории.
Контролирующим выполнение постановления назначен вице-губернатор и глава администрации губернатора Санкт-Петербурга Валерий Пикалев.
19 октября Владимир Путин ввел режим повышенной готовности в Центральном и Южном федеральных округах РФ. Главам субъектов было поручено осуществить мероприятия по территориальной и гражданской обороне, а также защите от ЧС природного и техногенного характера.
Позднее в Совфеде пояснили, что введение режима повышенной готовности в ЦФО и ЮФО России не повлечет ограничения прав проживающих там граждан. Уточнялось, что указы президента лишь определяют режимы реагирования для различных субъектов РФ, исходя из реально существующих угроз.
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