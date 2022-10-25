Названы районы, в которые будут эвакуировать петербуржцев в случае ЧС

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Названы районы, в которые будут эвакуировать жителей Санкт-Петербурга в случае чрезвычайной ситуации. Соответствующее постановление опубликовало правительство города на своем сайте.

В список безопасных районов, куда будут в случае необходимости эвакуированы жители, попали:

Выборгский;

Курортный;

Красносельский;

Колпинский;

Приморский;

Пушкинский;

Петродворцовый.

Согласно документу, руководителям администраций перечисленных районов было дано поручение довести информацию до управляющих всех предприятий, которые находятся на подведомственной территории.

Контролирующим выполнение постановления назначен вице-губернатор и глава администрации губернатора Санкт-Петербурга Валерий Пикалев.

19 октября Владимир Путин ввел режим повышенной готовности в Центральном и Южном федеральных округах РФ. Главам субъектов было поручено осуществить мероприятия по территориальной и гражданской обороне, а также защите от ЧС природного и техногенного характера.

Позднее в Совфеде пояснили, что введение режима повышенной готовности в ЦФО и ЮФО России не повлечет ограничения прав проживающих там граждан. Уточнялось, что указы президента лишь определяют режимы реагирования для различных субъектов РФ, исходя из реально существующих угроз.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!