Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла высотой 4 км

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Вулкан Эбеко, расположенный на острове Парамушир на Курилах, выбросил столб пепла высотой 4 километра над уровнем моря. Об этом сообщается на сайте управления МЧС по Сахалинской области.

"Днем 21 октября в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России от сахалинской группы оперативного реагирования на вулканические извержения ИМГиГ ДВО РАН поступила информация, что на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту 4 километра над уровнем моря", – говорится в сообщении.

Отмечается, что облако пепла распространилось на расстояние более 5 километров в северном направлении. В то же время в Северо-Курильске не было пеплопада и запаха сероводорода. Угроза для населения отсутствует.

13 октября Эбеко уже выбрасывал пепел на высоту 4 километра. Шлейф пепла сместился к востоку от вулкана на 5 километров, что привело к пеплопаду в Северо-Курильске.

Вулкан Эбеко расположен в северной части хребта Вернадского. У сложного геологического образования есть несколько вершинных кратеров. До этого Эбеко извергался в 2012 году, затем наступил период затишья, который длился до октября 2016 года.

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