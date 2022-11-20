Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Вулкан Шивелуч на Камчатке за последнее время показал сильную активность, что может говорить о подготовке к извержению, рассказали на сайте Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

По данным ученых, купол геологического образования сильного разогрет. Ночью наблюдается свечение купола вулкана почти по всей его поверхности.

"Со склонов скатываются раскаленные лавины с температурой 1000 градусов Цельсия, сходят пирокластические потоки. Такое состояние купола наблюдается, как правило, перед мощным пароксизмальным извержением", – поделился директор Алексей Озеров.

По информации специалистов, можно ожидать, что со склонов геологического образования с высокой скоростью будут сходить пирокластические потоки. Случатся пепловые выбросы и обвалы. Это может произойти в ближайших населенных пунктах. Потоки пеплопадов могут достигать до 20 километров и перекрыть автотрассу Петропавловск-Камчатский – Усть-Камчатск.

Эксперты порекомендовали не подходить к вулкану ближе 15 километров, так как, по их данным, извержение может начаться совершенно неожиданно.

Ранее сообщалось, что Камчатскому вулкану Безымянный установлен красный код авиационной опасности. Как уточняется, столб пепла поднялся на высоту 10 тысяч метров.

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