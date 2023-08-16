В Санкт-Петербурге полиция доставила в военкомат более 100 иностранцев с гражданством РФ

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На юге Санкт-Петербурга во время двухдневного миграционного рейда сотрудники правоохранительных органов обнаружили более 100 мигрантов с паспортами РФ, которые не встали на воинский учет. Всех граждан привезли в военкомат Фрунзенского района. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Рейд проводился на Софийской овощебазе города. Во время него удалось обнаружить практически 400 иностранцев, из которых 55 человек нарушили закон миграции, находясь на территории России.

"Земляков проверенных иностранцев, но уже граждан России, сотрудники полиции выявили более 100. Практически все они были доставлены в райвоенкомат для проведения процедуры постановки на воинский учет", – сказано в заявлении ведомства.

Как сообщили в МВД по региону, на одного из мигрантов завели уголовное дело по статье 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов") из-за предъявления сотрудникам полиции поддельных документов.

Ранее в Турции таксисты потребовали от властей депортировать из страны украинских мигрантов. По их мнению, мужчины, сбежавшие от мобилизации, зарабатывают частным извозом и несут местным водителям убытки. Председатель турецкой палаты водителей попросил полицию провести полномасштабный рейд и начать его с местного аэропорта.

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