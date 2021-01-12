Останки около 60 солдат из армии Наполеона перезахоронят в Вязьме

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Останки около 60 французских солдат, погибших в ноябре 1812 года под Смоленском при отступлении Наполеона, которые были обнаружены российско-французской археологической экспедицией в 2019 году, перезахаронят в Вязьме 13 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Фонд развития русско-французских исторических инициатив.
"Этот проект посвящен захоронению французских солдат, погибших в 1812 году, останки которых были найдены под Вязьмой во время раскопок. Пока идет процесс подготовки, прорабатываются детали, антропологи еще не закончили работу. 13 февраля в Вязьме планируется перезахоронить останки более 60 человек", – сообщили в фонде.
Археологическая экспедиция под эгидой франко-российского форума "Трианонский диалог", основанного по инициативе Владимира Путина и президента Франции Эмманюэля Макрона, проходила с мая 2019 года. Организаторами экспедиции стали Фонд развития русско-французских исторических инициатив, РАН и Российское военно-историческое общество.
В ходе экспедиции были найдены останки генерала Шарля Этьена Гюдена, погибшего в Смоленске после ранения, полученного в ходе сражения при Валутиной Горе. Ранее место захоронения соратника императора Наполеона считалось утерянным.
Ранее фотограф из Амстердама Бас Утервайк смог воссоздать истинное лицо Наполеона Бонапарта. Сделать это ему помог сервис Art Breeder. Мужчина загрузил в программу несколько портретов французского военачальника – они и послужили источниками. Одежда же императора была взята с картины Жака-Луи Давида 1812 года. В итоге оказалось, что полученный образ Наполеона отличается от того, каким Бонапарта изображали на портретах.
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