Белгородские власти заявили о планах применять голосовое оповещение населения при ЧС

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Белгородские власти совместно с МЧС и Минобороны разрабатывают систему по голосовому оповещению жителей в случае появления опасности. Об этом рассказал мэр Валентин Демидов.

"Мы готовы довести через СМС информацию до ответственных за открытие каждого помещения, быстро довести эту информацию через службы ЕДДС. Мы доведем эту информацию, и помещения будут открыты в случае, если будет такая необходимость", – цитирует его РИА Новости.

Демидов добавил, что все системы по информированию будут работать вместе.

В свою очередь, замглавы администрации Белгорода по безопасности Геннадий Цонев отметил, что на данный момент территория города оснащена 49 оконечными устройствами оповещения населения. Охват составляет 100%, заверил он.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что после обстрела ВСУ села Безлюдовка травмы получили два человека. У мужчин выявили осколочные ранения и контузию.

До этого украинская сторона атаковала село Карабаново в Белгородской области. В дом попал снаряд, который стал причиной пожара. О пострадавших не сообщалось.

Гладков заявил, что с начала СВО жертвами обстрелов в Белгороде стали 25 мирных жителей

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