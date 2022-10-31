СК РФ расследует действия ВСУ после наезда танка на раненого российского военного

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Следственный комитет РФ оценит в рамках правового поля наезд танка ВСУ на раненого российского солдата, сообщает телеграм-канал СК России.

Там рассказали, что после удара украинскими боевиками по Кирилловке Волновахского района травму получил солдат 1974 года рождения. По информации СК РФ, в Сети было обнаружено видео, на кадрах которого танк ВСУ переезжает российского военного. Кроме того, движение самого танка корректировалось с квадрокоптера.

"Также стало известно, что украинские националисты нанесли не менее девяти ударов ножом военному ДНР, когда он находился у боевиков", – написали в СК РФ.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ проверит информацию о том, что спецслужбы Украины начали вербовать молодых людей для организации терактов.

До этого в эфире одного из федеральных телеканалов рассказали, что украинская сторона в рамках якобы патриотического воспитания еще с 2014 года приказала открывать лагеря, где детей с раннего возраста учат воевать и убивать россиян.

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