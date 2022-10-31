В Белгороде ищут сотрудников ритуальных служб, выбросивших на помойку цинковые гробы

Фото: телеграм-канал BAZA

Правоохранительные органы Белгорода на данный момент ищут сотрудников ритуальной службы, которые выкинули на помойку цинковые гробы. Об этом рассказал мэр города Антон Иванов в своем телеграм-канале.

"Трудно описать эмоции по поводу этого поступка. Есть ли сердце у этих людей? Возможно ли проявлять такую страшную небрежность в отношении героев, которые отдали жизнь, защищая нас с вами?" – написал он.

По его словам, полиция уже несколько дней находится в поисках этих сотрудников. Иванов подчеркнул, что обязательно встретится с ними.

Кроме того, глава города подчеркнул, что после подобного поступка такие люди больше никогда не смогут принимать участие в ритуальных церемониях.

Ранее сообщалось, что суд в Волжском арестовал подростка, который ворвался в свою бывшую школу и угрожал ножом директору. По словам пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области, молодой человек пришел с ножом уже находясь под подпиской о невыезде.

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