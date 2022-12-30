Самолет экстренно сел в Южно-Сахалинске из-за загоревшегося устройства на борту

Фото: телеграм-канал "ЧП Сахалин"

Самолет, выполнявший рейс Хабаровск – Петропавловск-Камчатский, экстренно сел в аэропорту Южно-Сахалинска из-за воспламенения портативного устройства у одного из пассажиров. Об этом сообщает РИА Новости.

"Самолет, который летел из Хабаровска в Петропавловск-Камчатский, запросил экстренную посадку в Южно-Сахалинске. Причиной стало загоревшееся портативное устройство у одного из пассажиров рейса", – сказали в воздушной гавани Южно-Сахалинска.

Там пояснили, что пассажиров вывели из самолета в терминал аэропорта для устранения задымления в салоне воздушного судна. В настоящее время они ожидают вылета в пункт назначения, который запланирован на 17:00 по местному времени (09:00 по московскому времени).

Ранее самолет, летевший рейсом из Иркутска в Новосибирск, благополучно приземлился после того, как поступило сообщение об угрозе взрыва.

Сообщалось, что борт получил сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве. Самолет сел в Новосибирске.

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