Дело о нарушении норм промышленной безопасности завели после пожара на ТЭЦ в Перми

Фото: СК РФ

Дело о нарушении требований промышленной безопасности возбуждено после возгорания на теплоэлектростанции в Перми, сообщается на сайте Следственного комитета России.

Уточняется, что дело было возбуждено по части 2 статьи 217 Уголовного кодекса России. Виновным может грозить до 5 лет колонии.

По данным ведомства, в настоящее время сотрудники СК осматривают место ЧП, а также собирают сведения о случившемся.

"В ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственным за охрану труда и пожарную безопасность на предприятии", – указали в Следственном комитете.

Пожар на ТЭЦ-9 на улице Промышленной произошел днем 30 ноября. Там загорелась кровля цеха. К тушению были привлечены 79 человек и 23 единицы техники.

По данным регионального Минздрава, в результате происшествия пострадали трое человек. Позже стало известно, что один из них погиб.



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