Теплоснабжение на востоке Москвы восстановят за 2-3 часа

30 ноября, 00:26
Фото: ТАСС/Игорь Кубединов
Теплоснабжение на востоке Москвы будет восстановлено в течение двух-трех часов. Об этом заявил глава столичного департамента ЖКХ Гасан Гасангаджиев.
"За два-три часа полная система теплоснабжения на востоке города будет восстановлена" − сказал чиновник в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее сообщалось, что в ходе ликвидации последствий аварии было переподключено 18 зданий. Отключения жителей района от системы теплоснабжения и отопления не было. По данным Минэнерго РФ, около 900 многоквартирных домов из-за аварии перевели на резервную схему теплоснабжения с пониженными параметрами теплосети.
Разлив воды из трубы горячего водоснабжения произошел в районе пересечения улицы Иркутская и 2-го Иртышского проезда.
По уточненным данным при прорыве теплотрассы пострадали шесть человек
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