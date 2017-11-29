Коммунальщики ликвидируют последствия разлива горячей воды на востоке Москвы

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Сотрудники столичных коммунальных служб ликвидируют последствия разлива горячей воды на востоке Москвы.

Как сообщил Агентству "Москва" заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, разлив воды из трубы горячего водоснабжения произошел в районе пересечения улицы Иркутская и 2-го Иртышского проезда.

Оперативные службы КГХ оперативно прибыли на место. Было переподключено 18 строений, в том числе девять жилых домов и одна школа.

Бирюков отметил, что отключения жителей домов от системы теплоснабжения и отопления не было.