Шесть человек пострадали при прорыве теплотрассы на востоке Москвы

29 ноября, 23:43
Фото: Агентство "Москва"/Роман Васильев
Шесть человек, по уточненным данным, пострадали при прорыве теплотрассы на востоке Москвы.
"За помощью к врачам обратились шесть человек. У них ожоги из-за прорыва трубы с горячей водой на Иркутской улице", −
сообщили ТАСС в медицинских кругах столицы.
При этом, как сообщил РИА Новости глава департамента ЖКХ Гасан Гасангаджиев, восстановительные работы после прорыва отопления на востоке Москвы закончат через час.
Ранее сообщалось, что водитель автобуса получил незначительный ожог в результате разлива горячей воды на востоке столицы. Помощь мужчине была оказана на месте, госпитализация не потребовалась. Также отмечалось, что никто из пассажиров общественного транспорта не пострадал.
Заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что в ходе ликвидации последствий аварии было переподключено 18 зданий. Отключения жителей района от системы теплоснабжения и отопления не было.
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