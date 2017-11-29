Водитель автобуса получил ожог из-за разлива горячей воды в Гольяново

Водитель автобуса получил незначительный ожог в результате разлива горячей воды на востоке столицы.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе ГУП "Мосгортранс", помощь мужчине была оказана на месте, госпитализация не потребовалась.

Там также отметили, что никто из пассажиров общественного транспорта не пострадал.

Уточняется, что в настоящий момент автобусы №172 и №627 следуют по измененным маршрутам, проезжая две остановки в районе аварии.

Ранее заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что в ходе ликвидации последствий аварии было переподключено 18 зданий. Отключения жителей района от системы теплоснабжения и отопления не было.